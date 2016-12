Innovazione a ripetizione, Greg Brandeau e il "genio collettivo"

L'innovazione deve essere tenuta viva, deve avere veri e propri cicli di vitae deve riguardare tutta un'organizzazione. Il curriculum di Greg Brandeau parla da solo: laurea in Ingegneria al Mit, Chief Technology Officer di Walt Disney Studios, Senior Vice President of Technology alla Pixar, solo per citare i principali passi della sua carriera. È il coautore del libro "Collective Genius", dove condivide le sue idee su come creare e incoraggiare una cultura in cui l'innovazione si realizzi ripetutamente.