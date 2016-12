Da "story maker" a storyteller: Baricco e l'importanza di raccontarsi

Lo scrittore Alessandro Baricco

"We are story maker", recita lo slogan 2015 del World Business Forum di Milano. Ma per Alessandro Baricco gli imprenditori e le aziende devono fare anche un passo successivo. Ossia raccontarsi, diventare da "story maker", appunto, a storyteller. Per lo scrittore torinese tutto, nella vita reale, ha a che fare con lo storytelling. Ma non c'è nulla di veramente reale se non si è in grado di raccontarlo.