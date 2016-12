Coraggio e innovazione, la storia di Francesca, Roberto e del piccolo Mario

Paura, senso di inadeguatezza, timore. Poi la reazione, il coraggio, la forza, la voglia di dare al proprio bambino tutto quello che può desiderare, a partire da una famiglia felice e tanti amici. Francesca Fedeli e Roberto D'Angelo sono i genitori del piccolo Mario, 4 anni, colpito da ictus perinatale. La loro è una straordinaria storia di determinazione e, al tempo stesso, di innovazione. Nel 2013 hanno lanciato l'associazione Fight the stroke. E il 20 novembre riporteranno a Milano, per la seconda edizione, il "Call for Brain 2015", evento durante il quale innovazione, medicina e tecnologia si incontrano per provare a risolvere le grandi sfide del nuovo millennio.