Baricco e lo Storytelling: le aziende devono saper raccontare se stesse

Tutti ne parlano ma pochi sanno cosa è veramente lo Storytelling. A chiarirci le idee ci penserà uno dei più noti esponenti della narrativa italiana contemporanea: Alessandro Baricco. Sul palco del World Business Forum di Milano (3-4 novembre al MiCo) ci spiegherà come e perché le aziende devono saper raccontare se stesse. Infatti non c'è nulla nella vita reale che non abbia a che fare con lo Storytelling, ma non c'è niente di veramente reale se non si è in grado di raccontarlo.