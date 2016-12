Al WBFMI si pensa in grande: le strategie di Steven Kotler per vincere le "mega sfide"

"Arrivare al top: i segreti dell'innovazione radicale" . E' questo il titolo della conferenza di Steven Kotler al World Business Forum di Milano . Kotler è coautore insieme a Peter Diamandis del bestseller "Abundance" e del recente "Bold", in cui viene spiegato come utilizzare le tecnologie esponenziali, il pensiero in grande e gli strumenti condivisi per creare una ricchezza straordinaria che possa impattare positivamente sulla vita di miliardi di persone.

L'attività di Kotler è dedicata all'esplorazione della connessione tra capacità umane, tecnologia e coscienza. I suoi scritti sono stati tradotti in oltre 40 lingue e inclusi in circa 80 pubblicazioni, tra cui The New York Times, Atlantic Monthly, Forbes, Wired e TIME. kotler, inoltre, ha un blog su Forbes.com dal titolo "Far Frontiers," dedicato ai temi di scienza e cultura. In passato ha anche collaborato con aziende come Google, JP Morgan, Omnicom Media e Menlo Ventures.



Di cosa parlerà al WBFMI:

- Le strategie psicologiche per affrontare con successo le "mega sfide";

- Esplorare le tecnologie esponenziali: intelligenza artificiale, stampa 3D, robotica, bionica e opportunità emergenti all'avanguardia;

- Capire il Flow: i processi mentali al centro di innovazione, creatività, apprendimento, motivazione, decision-making ma non solo;

- Sfruttare la folla iper-connessa: crowdfunding, crowdsourcing e costruzione di community;

- Come pensare in scala e affrontare le grandi sfide nell'attuale ambiente globale.