05:00 - Da Steve Wozniak, l'uomo che con Steve Jobs diede vita ad Apple, a Chris Gardner, la cui incredibile storia è stata raccontata nel celebre film "La ricerca della felicità" con Will Smith. Ecco il programma e gli ospiti della prima giornata dell'edizione 2014 del World Business Forum di Milano.

Ingegnere, inventore, insegnante. Sarà il cofondatore di Apple, Steve Wozniak, ad aprire la prima delle due giornate del World Business Forum a Milano. Wozniak è da sempre impegnato personalmente a rendere il mondo un posto migliore e da quando ha lasciato Apple si è dedicato a diversi business e iniziative filantropiche, cercando di rendere la tecnologia funzionalmente ed economicamente accessibile a tutti. Considerato uno dei maggior innovatori del nostro tempo, offrirà la sua prospettiva sull'origine di Apple, sull'evoluzione dell'innovazione e sui prossimi passi della tecnologia.

Oscar Di Montigny illustrerà invece il concetto di "Economia 0.0". L'emergere veloce dei primi segnali di una neo-nascente Sharing Economy non deve trarci in inganno: lo shift culturale non avverrà se andremo nella direzione sbagliata. Questa indagine ha portato Di Montigny alla definizione dei principi alla base dell''economia 0.0: siamo entrati nell'Epoca delle Relazioni e la convergenza digitale tra tecnologia e relazioni umane sta portando con sé i geni di una dirompente innovazione; bisognerà re-inventarsi per re-inventare, divenendo parte attiva nella determinazione di un nuovo sistema economico e sociale. La sfida per le aziende è così diventata soprattutto "culturale": vinceranno quelle che sapranno anticipare i nuovi mega-trend tecnologici, sociali e di mercato, e sapranno ripensarsi come un eco-sistema fondato sulla condivisione di un Sistema di Valori.

Mohanbir Sawhney per oltre 20 anni ha dedicato la sua ricerca e la sua passione a comprendere due ambiti molto specifici: da un lato come le aziende innovano, come si reinventano, come spingono la crescita e la creazione di valore, dall'altro il modo in cui la tecnologia influisce sul comportamento umano, dall'e-commerce al marketing digitale fino ai social media. Al World Business Forum discuterà le implicazioni della conversione di queste due tendenze: l'incontro tra il mondo della tecnologia e il mondo dell'innovazione. Poiché la rete cambia tutto ciò che tocca, dalle relazioni, ai media, all'istruzione, alla guerra, è ovvio che cambierà anche l'innovazione. Mohanbir rivelerà quindi come occorra ripensarla in un mondo digitalmente e socialmente connesso.

Jesús Vega declinerà poi il concetto di fascino in chiave imprenditoriale: cosa rende alcune aziende affascinanti mentre altre non sanno coccolare clienti, dipendenti e investitori? Vega parlerà dell'esercizio della seduzione come di una strategia di business che provoca una serie di diverse azioni tattiche in alcune delle aziende di maggior successo del pianeta. Un appuntamento per scoprire cosa rende un'azienda davvero seducente agli occhi dei clienti, dei dipendenti e degli investitori.

Dove nascono le grandi idee? Basandosi su un emozionante caleidoscopio di discipline che riflettono la sua profonda conoscenza del progresso scientifico e un'acuta sensibilità alle tendenze online contemporanee, Steve Johnson proverà a dare una risposta, offrendo una prospettiva senza pari su come le idee emergono e si diffondono e come influenzano il nostro mondo. Autore del bestseller "Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation", prende in considerazione diverse scoperte come le teorie di Darwin sull'evoluzione e l'ascesa di YouTube, in modo da analizzare cosa accomuna questi momenti e quali ambienti hanno favorito la loro nascita. Sulla base delle sue ricerche, rivelerà un insieme di principi di innovazione che hanno incoraggiato la creatività nel corso della storia e una guida pratica per rendere qualsiasi spazio più favorevole all'innovazione.

Spazio anche al Made in Italy, con Eusebio Gualino, amministratore delegato di Gessi. Originale e rivoluzionaria, l'azienda è diventata in pochi anni leader a livello internazionale e deve il proprio successo a fattori tangibili quali ricerca, innovazione tecnologica, ma anche e soprattutto a quei valori invisibili che stanno intorno ad un prodotto o ad un servizio. Gualino è anche fondatore e formatore di Gessi Academy, un'officina di idee, di informazioni e di talenti da cui nascono prodotti di "manifattura artigianale" che non seguono o inseguono modelli stereotipati di pensiero.

Chiuderà i lavori di martedì 28 ottobre Chris Gardner. La sua straordinaria storia, raccontata nella sua autobiografia, è al centro del famoso film con Will Smith "The Pursuit of Happyness" (La ricerca della felicità). Attraverso la sua positività, il suo coraggio, la tenacia, la disciplina e il buon senso, Gardner ha superato contrattempi e difficoltà fino a diventare un milionario di Wall Street e creare la propria società finanziaria. Chris condividerà la sua filosofia e la sua esperienza su come navigare in acque agitate e creare una vita appagante e di successo.

Per aggiornamenti visitare wobi.com/wbf-milano