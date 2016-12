Quando il business si fa divertente

16:19 - Le organizzazioni del XX e del nascente XXI secolo sono state fondate sul principio di autorità, perché quando è nato il capitalismo, le aziende hanno seguito il modello delle organizzazioni che fino ad allora avevano avuto più successo: gli eserciti. Si tratta di entità fondamentalmente autoritarie, solenni e molto gerarchizzate.

Così clienti e dipendenti hanno dovuto subire questo modello organizzativo delle società: partecipazione limitata, creatività minima, poco rispetto per le differenze, orientamento al risultato, scarsa considerazione per le persone, ecc. Allo stesso tempo, dirigenti che sembravano secondini (ossessionati dal controllo) pretendevano creatività da dipendenti trattati come prigionieri, tenuti sotto pressione, annullati nei loro aspetti più umani. Un contesto in cui emozioni e sentimenti erano sacrificati all’altare della produttività.



Tuttavia le cose nella società cominciarono a cambiare: i cittadini iniziarono a lottare per i propri diritti, raggiungendo livelli di partecipazione decisionale fino ad allora impensabili. Le aziende invece continuavano a rifugiarsi nell’oscurantismo e nell’austerità.



Le nuove generazioni non concepiscono l’autoritarismo e il formalismo. Vogliono vivere in un contesto divertente e stimolante dove poter crescere non solo a livello professionale ma anche personale. Le aziende, le più intelligenti, iniziano a cambiare per adattarsi a una società più libera, composta da persone abituate a vivere in mezzo a stimoli intensi. Le aziende rinunciano ai modelli tradizionali per trasformarsi in organizzazioni più umane, e quindi più divertenti, rilassate e complici. Si creano dei reali legami emotivi grazie ai quali dipendenti creativi, stimolati e impegnati sviluppano e vendono prodotti e servizi a clienti affezionati che li comprano perché si sentono in sintonia.



Nasce “Party Business”, l’azienda come festa. Un ambiente di business in cui si genera complicità e creatività. Mai più impiegati-soldato e clienti passivi. Una festa è un’opportunità per condividere, divertirsi e creare. I risultati delle aziende riflettono la sintonia con la società.



Le aziende che definiscono le tendenze utilizzano potenti dei vincoli emotivi con clienti e impiegati attraverso le seguenti strade:



Divertimento

Noi del XXI secolo perdoniamo tutto tranne la noia. Abbiamo bisogno di stimoli che inneschino meccanismi di simpatia. Le aziende “Party Business” progettano e vendono prodotti e servizi attraverso strategie divertenti e partecipative. Si cercano relazioni complici e informali seguendo la via della provocazione.



Felicità

Le aziende “Party Business” si sono accorte che la gente tende a comprare meno e godersela di più. Ecco perché si sforzano di sviluppare strategie in cui clienti e dipendenti si relazionino attraverso vincoli emotivi positivi, ottimisti e solidali. Si rafforzano valori umani come la libertà, l’impegno sociale e l’affetto. Con questo gioco le imprese ottengono apprendimento e differenziazione.



Arte

Il successo di Apple origina in parte dall’intuizione del suo fondatore, Steve Jobs, nel coniugare Arte e Tecnologia. C’è una chiara tendenza da parte delle aziende “Party Business” a lasciarsi contagiare dalla creatività delle diverse discipline artistiche. Oltretutto, i nuovi cittadini sentono sempre di più il bisogno di esprimersi individualmente attraverso l’arte: musica, arti plastiche, drammaturgia, ecc.



Tempo libero

Il capitalismo fino a oggi si è basato sulla produttività data dagli orari prolungati. Tuttavia, le nuove generazioni non sono disposte a fare la stessa vita dei loro genitori: lavorare tanto per comprare tanto e ritrovarsi nonostante tutto infelici. C’è una nuova generazione di aziende pronta a scommettere su scenari nuovi. Rapporti lavorativi più rilassati e flessibili basati sulla responsabilità professionale degli impiegati che non devono necessariamente sostenere ritmi massacranti. Oltretutto la neuroscienza dimostra che siamo più creativi quando godiamo di spazi di relax.



Attraverso queste strategie le aziende riescono a trasformare ogni dipendente in un direttore commerciale o delle risorse umane e ogni cliente in un alleato. E, allo stesso tempo, contribuiscono a creare un capitalismo più umano e integrato in maniera più armoniosa con la società.



È iniziata la Festa, vieni?