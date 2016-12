Milano, torna il World Business Forum Tra i relatori anche Stone e Wozniak

13:25 - Milano si prepara ad accogliere i maggiori leader e innovatori del nostro tempo nell'undicesima edizione del World Business Forum. L'appuntamento è per il 28 e 29 ottobre 2014 al Mico. Davanti a oltre 2mila manager e 500 aziende interverranno, tra gli altri, Felix Baumgartner, Oliver Stone, Steve Wozniak, Jacques Attali, Simon Sinek e Marcus Buckingham.

Il principale evento di management in Europa riunisce in due giornate i protagonisti della scena non solo economica ed è organizzato da WOBI, World of Business Ideas, l'azienda multimediale specializzata in executive education, nata nell'aprile 2012 dall'esperienza di HSM che per oltre 20 anni ha prodotto e distribuito i migliori contenuti di business attraverso una molteplicità di piattaforme: eventi di eccellenza, una rivista, un canale tv e un sito internet. Punti di riferimento che hanno ispirato e continuano ad essere una preziosa fonte di contenuti per i manager di tutto il mondo, attraverso la condivisione di strategie di business innovative e di successi.



WOBI è un insieme di know how, consulenza e networking, che l'azienda offre ai manager, con contenuti fruibili e condivisibili senza limiti geografici e con un'attenzione speciale verso il mondo dei social media. Negli ultimi 20 anni WOBI ha organizzato importanti appuntamenti con manager e decision maker aziendali, riunendo in diverse città d'affari leader mondiali, icone del business, menti brillanti e creatori dei migliori brand globali per un confronto sui temi più strategici e di attualità nel mondo del business.



Nel video seguente un ritratto speciale di WOBI

Per aggiornamenti visitare wobi.com/wbf-milano