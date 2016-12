30 settembre 2014 Baumgartner, Oliver Stone e Farinetti

tra i protagonisti della seconda giornata Wbfmi2014, dall'uomo che ha infranto la barriera del suono al deus ex machina di Eataly, ecco il programma della giornata conclusiva Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

03:00 - Inizierà con il brivido la seconda giornata del WBFMI, in programma mercoledì 29 ottobre. Il primo protagonista sarà infatti Felix Baumgartner. A chiudere la due giorni, invece, una leggenda del cinema: Oliver Stone.

Felix Baumgartner, l'uomo che ha infranto la barriera del suono, aprirà la seconda giornata del World Business Forum di Milano. Si intitola Coraggio e fiducia: cosa c’è dietro un salto straordinario l'intervento di Baumgartner, diventato famoso agli occhi del mondo per aver saltato da 40mila metri in caduta libera. Preparazione fisica e mentale, dedizione e volontà di allargare i confini del possibile, impeccabile lavoro di squadra. Baumgartner ha compiuto imprese notevoli in cui il minimo errore avrebbe potuto costargli la vita. Racconterà cosa occorre per raggiungere qualcosa di straordinario: disciplina e coraggio. Regalerà ai presenti la visione di un uomo le cui imprese hanno catturato l'immaginazione del mondo intero.

Si parlerà di Social con Sandy Carter, leader riconosciuta nel social business, è autrice di tre libri, tra cui il bestseller Get Bold, tradotto in nove lingue. È stata nominata tra i Top 10 in Social Media, Top 50 Social Business Influencers, 2013 Direct Marketer of the Year, e una delle "Ten Most Powerful Women in Tech". Ha recentemente annunciato l’ecosistema IBM Watson, cognitive computing in modalità cloud, che ha suscitato un interesse senza precedenti non solo tra i partner.

Ricercatore e autore di successo, Marcus Buckingham interverrà per convincere la platea a spezzare e scartare le regole del management tradizionale in quanto soffocano l’originalità e l’unicità, nostri punti di forza, che consentono a ciascuno di ottenere il massimo. Il suo lavoro è quello di capire come i punti di forza personali si inseriscono in un mondo del lavoro in cui dominano efficienza e competenza. Sfidando consolidate teorie sociali e grazie a un ventennio di studi in veste di Senior Researcher presso Gallup, Buckingham spezza i preconcetti intorno alla realizzazione personale e giunge al cuore di cosa porta realmente al successo. Autore di First, Break All the Rules, del bestseller Now Discover Your Strengths e The One Thing You Need to Know, rivelerà come le aziende che coltivano i punti di forza dei loro dipendenti aumentano enormemente la loro efficienza, consentendo il raggiungimento della massima crescita personale e del successo.

Jacques Attali ci guiderà nel mondo che verrà. Attali è un "uomo del Rinascimento" e uno dei maggiori intellettuali politici ed economici d’Europa, le cui idee sono al centro della politica del Vecchio continente da oltre trent’anni. Economista, autore, uomo d’affari e consulente governativo, le sue intuizioni sugli effetti della globalizzazione, sul nuovo ordine mondiale e sulle prospettive per le economie europee forniranno una prospettiva impagabile per quanti studiano la loro prossima mossa strategica.

Toccherà poi a Simon Sinek. Affascinato dai leader e dalle aziende che hanno un grande impatto sul mondo e che sanno ispirare, Sinek ha iniziato a studiarli scoprendo alcuni modelli interessanti nel loro modo di pensare, agire e comunicare. Esperto etnografo, ha tradotto il suo studio sul comportamento umano in insegnamenti per leader e organizzazioni su come ispirare le persone. Due i suoi libri: il bestseller Start With Why, How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action e il recente Leaders Eat Last: Why Some Teams Pull Together and Others Don’t. Sinek applica la teoria evolutiva al management per insegnare a leader e organizzazioni come ispirare le loro persone. Attraverso l’analisi dell’evoluzione della leadership è giunto alla profonda comprensione di come creare ambienti in cui le persone lavorano insieme naturalmente per fare cose notevoli. Il suo obiettivo è contribuire a costruire un mondo in cui la maggioranza delle persone torni a casa soddisfatta del proprio lavoro.

Oscar Farinetti illustrerà la sua ricetta del successo in sette mosse. Deus ex machina di Eataly, Farinetti è un imprenditore di fama mondiale. Il suo marchio ha riunito piccole aziende operanti in diversi settori del comparto enogastronomico, raccogliendo il meglio delle produzioni artigianali di nicchia per proporlo a prezzi accessibili, grazie all’accorciamento della catena distributiva. Lo spirito imprenditoriale di Farinetti si era manifestato in giovane età, quando nel 1978 iniziò a trasformare, con il marchio UniEuro, il supermercato fondato dal padre negli anni Sessanta, fino a farlo diventare una importante catena di grande distribuzione specializzata in elettronica.

Gran finale con il premio Oscar, Oliver Stone. Il leggendario regista, tre volte vincitore del premio Oscar, chiuderà il World Business Forum di Milano raccontando una storia, la sua, diversa da quella delle altre superstar di Hollywood. Stone è un narratore esperto, lodato per i suoi film avvincenti e a volte controversi sugli eventi della recente storia americana, come Platoon, JFK, Nato il quattro luglio e Nixon. I suoi film hanno ricevuto ben 31 nomination agli Academy Awards, grazie alla speciale capacità del regista di affrontare temi sociali e politici complessi con film in grado di coinvolgere e appassionare il pubblico di tutto il mondo. Vero provocatore, la cui opera è a tratti controversa ma sempre autentica, non ha paura di scuotere gli animi e ha saputo sviluppare un percorso unico nel panorama della cinematografia mondiale.



Per aggiornamenti visitare wobi.com/wbf-milano