Vinitaly, ecco tutte le curiosita' in fiera: vini da francobollo e cioccolatini all'Amarone

- Tra un assaggio e l'altro, perdersi negli immensi padiglioni di Vinitaly è un'impresa più semplice del previsto. Ecco quindi alcune indicazioni per orientarsi e non lasciarsi sfuggire gli stand più originali e le iniziative più insolite pensate dai produttori di tutto il mondo.

Vino e cioccolato, ecco le praline all'Amarone

Ritorna il più seducente e appagante dei connubi: vino e cioccolato. Un maestro della Casa del Cioccolato Perugina preparerà in tempo reale inediti cioccolatini ripieni di crema di Amarone. Sarà così possibile scoprire un sapore intenso e profondo come l’amore di Romeo e Giulietta, da cui le speciali praline prendono il nome. Pasqua Cantine e Vigneti, padiglione 5, stand C2

A Vicenza il vino si beve in taverna

Il Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza riscrive l'approccio al vino abbandonando il linguaggio elitario e aprendo l'Osteria di Mario. Sarà un bar in piena regola, con tanto di tavoli in legno e sedie in paglia, carte da briscola e giornale da sfogliare. Ma soprattutto il vino si berrà nei classici goti, i piccoli bicchieri delle osterie di una volta. Padiglione 7, stand G5.

Le Poste lanciano i vini “da affrancare”

Quindici territori per altrettanti francobolli in edizione limitata. L'iniziativa è di Poste Italiane che ha scelto di “affrancare” i vini dal 24 marzo per celebrare la grandezza dell'enologia del Belpaese. I collezionisti eno-filatelici sono avvertiti. Tra i vini selezionati non mancheranno il Barolo, il Greco di Tufo, il Vermentino di Gallura e il Moscato di Scanzo.

Oliviero Toscani disegna lo stand della Regione Umbria

Cinquanta realtà umbre, tra cui 46 cantine e 4 consorzi di tutela, insieme per presentare al meglio il prodotto vinicolo della Rregione. Il tutto racchiuso in una cornice d'eccezione studiata da Oliviero Toscani. “Nello stand della Regione Umbria, disegnato da Toscani, non ci sarà solo la presenza dei produttori - ha dichiarato l’Assessore regionale alle politiche agricole, Fernanda Cecchini -, ma anche quella delle grandi peculiarità che la nostra regione può mettere insieme al prodotto e cioè la storia, la cultura, il paesaggio e le tradizioni dell’Umbria”. Padiglione 7B, stand D3 – E10.

Benevento ricrea la storica piazza di Santa Sofia

La Regione Campania porta a Verona non solo il vino, ma anche il territorio. E lo fa in modo spettacolare ricreando in scala la storica Piazza Santa Sofia di Benevento, con tanto di chiesa, campanile e chiostro, riprodotti in pianta. Le Doc e la nuova Docg della provincia sannita avranno quindi come scenario espositivo uno degli angoli più suggestivi della città. Padiglione B.

Con Diadema la bottiglia è tempestata di Swarovski

Vini di qualità nati in terra toscana, ma anche l’esclusività di una bottiglia che diventa una vera e propria opera d'arte, realizzata con cristalli Swarovski applicati da esperti artigiani italiani. Nello stand troveranno spazio manichini neri che si fonderanno con le bottiglie Diadema rivelando un mix di qualità, tradizione e glamour. Padiglione D, stand B3.

Arriva Enoticon, il social network del vino

A Vinitaly sbarca anche una inedita piattaforma sociale sul vino, Enoticon Rate Your Wine. L'idea è di Stefano Borghetti, conoscitore di vino e proprietario di una enoteca in Valpolicella. Il progetto è maturato nella convinzione che, prima dell'acquisto, è unanime il desiderio di informarsi sui vini, sulla loro qualità, sull'annata migliore e sul prezzo medio. Tutti gli utenti avranno la possibilità di esprimere una propria valutazione, senza censura, per far concorrere i vini in un giudizio da 0 a 5 tappi.