foto Tgcom24 09:29 - Ci saranno anche i vini nati sulle terre confiscate alla mafia alla 46esima edizione del Vinitaly. Le bottiglie della legalità saranno le protagoniste dello stand Pon Sicurezza, il programma gestito dal Ministero dell'Interno e cofinanziato dall'Unione Europea che fino ad oggi ha stanziato 61 milioni di euro per riportare alla vita i beni appartenuti alla mafia, nel padiglione della Regione Sicilia. Su terreni improduttivi, a lungo abbandonati, sono nate aziende agricole gestite da cooperative sociali che producono vini di qualità riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

Legalità e solidarietà, dalla Sicilia al Lazio, con i ragazzi della Comunità di Sant'Egidio, al loro debutto accanto alle star culinarie presenti nella 'Cittadella della gastronomia', autentico epicentro del gusto allestito alla Fiera di Verona in occasione della rassegna mondiale del vino.



Una promozione sul campo per i 16 ragazzi disabili, che lavorano da tempo in cucina, conquistata grazie al successo delle specialità romane proposte e alla professionalità del personale. Ma al Vinitaly in primo piano è soprattutto l'utilità dell'iniziativa, che è una sorta di fucina della solidarietà. I vini sono infatti quelli di Wine for Life: un progetto della Comunità cui aderiscono grandi e piccoli produttori per la lotta contro l'Aids in Africa.