“C'è stata negli ultimi anni una crescita della professionalità dei nostri produttori, anche di quelli di piccole dimensioni, che hanno imparato a rapportarsi con i trader internazionali - dice Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere -. Così a fianco di grandi nomi è sempre più facile trovare piccoli produttori che si fanno apprezzare nei ristoranti e nei wine bar di tutto il mondo. Ognuno trova il proprio canale o la sua nicchia di mercato in base a quelle che sono le proprie potenzialità e questo è un altro dato positivo perché dimostra una generalizzata propensione all'export".

Se all'estero tutti chiedono vino italiano, nel Belpaese i consumi delle bottiglie tricolore continuano a calare. Il consumo pro capite ha toccato, secondo Assoenologi, nel 2011 i 40 litri a testa, contro i 120 degli anni '70. Una bottiglia su tre, in sintesi, oggi è venduta all'estero. Un trend forte anche nel resto dell'Europa. In Francia nel 2010 hanno bevuto 45,4 litri di vino a persona, con un calo del 30% in 20 anni, mentre in Spagna dal 1980 al 2010 i consumi sono scesi da 50 a 18 litri per persona all'anno.

Gdo, gli italiani bevono meno ma meglio

Un calo nei consumi degli italiani è confermato anche da un'indagine condotta da SymphonyIRI Group per Vinitaly che tuttavia evidenzia una propensione, nella grande distribuzione organizzata, al vino di maggiore qualità. Nel 2011, infatti, crescono dell'11,1% le vendite nei supermercati dei vini oltre i 5 euro, a fronte di +0,6% di quelli sotto i 3 euro. Giù (-0,96) le vendite di vino confezionato e quelle dei bottiglioni da 1,5 litro, mentre crescono dell'1,1% le bottiglie a denominazione d'origine. Quanto alla classifica dei vini più venduti nei supermercati, al primo posto c'è il Lambrusco seguito da Sangiovese e Montepulciano d'Abruzzo.