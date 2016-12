foto Tgcom24

09:26

- Ben venga il bere bene, purché sia nel pieno rispetto dell'ambiente. E' questo il trend delle aziende vinicole italiane che puntano sempre di più sulla sostenibilità della produzione. Se sul Garda le cantine si sono unite in un progetto che punta sulla riduzione delle emissioni aziendali di gas serra, in Toscana c'è un produttore che ha inaugurato la prima cantina europea energicamente autonoma. E che in fiera, inutile dirlo, punta tutto sulla sensibilizzazione dei visitatori. Vuoi bere un calice di vino? Sali sulla bicicletta collegata a un generatore e pedala per almeno un minuto.