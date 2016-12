In primo piano, quindi, ViViT – Vigne, Vignaioli, Terroir, la rassegna dedicata ai vini da agricoltura biologica e biodinamica. Una scommessa che si è già rivelata vincente, avvalorata dalla recente decisione dell’Ue di regolamentare le attività di trasformazione dell’uva, per arrivare alla certificazione completa del processo già a partire dalla prossima vendemmia. A questo salone dedicato sono iscritte 125 aziende, da Italia, Francia, Austria e Slovenia.

Ampio spazio, poi, alle degustazioni con i vini premiati con i Tre Bicchieri dal Gambero Rosso per la prima volta tutti insieme (375 per il 2012) e con Tasting ex…press, il giro del mondo e dei vini. Da non perdere il confronto fra bollicine di lusso italiane e spumanti inglesi e i viaggi alla scoperta dello Chardonnay in Champagne, dell’Argentina, dell’Australia, dell’Ungheria, ma anche di Ucraina, Cina e Marocco.

Spazio anche agli amanti dell'olio

E per chi non si accontenta di bere bene, come ogni anno, in contemporanea con Vinitaly si svolge Sol, il Salone internazionale dell’olio extravergine, giunto alla 18esima edizione. Tra i padiglioni spazio anche al meglio dell’agroalimentare italiano di qualità con il 6° Agrifood Club e agli accessori e alle attrezzature per la cantina e il frantoio in mostra al 15° Enolitech, il Salone Internazionale delle Tecniche per la Viticoltura, l’Enologia e delle Tecnologie Olivicole ed Olearie.