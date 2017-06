Wolf Totem: la collezione per lʼestate 2018

Il fascino è fiero nei tagli e nelle tonalità della Collezione SS18 di Wolf Totem, il brand del gruppo Septwolves che debutta a Milano Moda Uomo sfilando nella prestigiosa location milanese di Teatro Vetra. Una passerella in chiave alternative che vedrà sfilare una modella donna dal look androgino.



Colin Jiang, direttore creativo del brand, trova ispirazione nell’artigianato e nell’architettura della popolazione KAM, un’antica tribù cinese conosciuta per la sua devozione al bello.



Wolf Totem crea capi dai volumi architettonici e dalle tonalità forti, eleganti, protagoniste. Riprende i temi cari ai KAM e propone intarsi di volatili sopra palette che spaziano dal blu al bianco al nero. Ritorna su figure mitologiche, citazioni di terre lontane, quali il drago e il serpente, e restituisce loro contemporaneità. Centrale, nella filosofia del brand, è il tema del lupo, in tutta la sua nobile e fiera essenza.



I coat, long o midi, presentano tagli geometrici, regolari, puri. Alternano la sartoria della tradizionale italiana alla sobrietà della cultura orientale. Sweater, maglioncini e bomberini spiazzano con dettagli improvvisi, a volte appena accennati altre prorompenti, psicodelici, audaci. Chiodi smanicati riprendono dettagli grunge; jumper oversize echeggiano immagini metropolitane; pants total-black completano il look. Le tonalità sono brillanti, accostate con orientale savoir faire secondo giochi di armonie ed equilibrio. Punti luce argento illuminano la collezione e creano l’attitude dell’uomo moderno, urbano e internazionale, attento allo stile ma anche all’essenza, sintesi di una saggezza antica e dello spirito di libera e spavalda intraprendenza che caratterizza l’Occidente.



L’estetica e la filosofia Wolf Totem corrono sul filo della creatività che unisce le terre e le culture, che divide il passato e il futuro. Propone l’antico per creare l’attuale. Scopre nuovi confini, culturali ed estetici.