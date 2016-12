Wild by Giovanni Raspini

WILD / Segni e gioielli animalier è la grande mostra di disegni e gioielli di Giovanni Raspini, argentiere e designer toscano. Un "diario di viaggio" che si esprime in disegni e pitture; una straordinaria collezione di idee creative che trova compostezza nelle pagine dello scrapbook dell'argentiere toscano, il suo libro degli schizzi, dove si sovrappongono idee, progetti, materia ed elementi iconografici, disegni e fotografie. Così l'idea primigenia del designer di gioielli si fa immagine compiuta: 30 tavole che offrono a chi guarda lo spettacolo della creazione artistica. Il segno forte e naturalistico, non geometrico, e la plasticità del progetto rendono assolutamente riconoscibili le sue creazioni preziose. Gioielli importanti, dalla personalità unica, di autentica ispirazione animalier. E' il lusso necessario che nasce dal cuore della Toscana, per un marchio che da quasi cinquant'anni ricerca l'eccellenza e una cifra stilistica assolutamente personale. Perché il futuro non si immagina, si sperimenta.