Un evento a tutto tondo a Bologna per Wella Professional. Tra moda e musica, l'Unipol Arena si trasforma nel set esclusivo per Wella Show Icons of Color, una due giorni di presentazione di tutte le novità del mondo dell'hairstyle.

Tra nuove tecniche e tecnologie, tagli innovativi e acconciature strepitose, sono andati in scena: Rudy Mostarda per Extrema Hair, Joelle, Marco Tricca, James Longagnani per Hair Fashion Club, Mit ú , Sassoon, Biguine, Domenico Tartaglione, The Best Club, Cinzia Palmisano, Sebastian, ArtHairStudios, Egidio Borri e SoGlam con la performance esplosiva di Christophe Nicolas Biot.