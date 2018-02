Wella Collection Show Color Consultation 2018

Grande evevnto a Torino per il Wella Collection Show 2018.

Quest'anno, focus sul colore e sul mondo della consulenza, che sta diventando, giorno dopo giorno, sempre più importante per avere successo. Sul palco, i più grandi maestri dell’hair color hanno scolpito dal vivo la nuova bellezza.

Uno show unico alla scoperta delle nuove tendenze capelli per l'estate 2018, tra performance live, balletti e tanta musica.