Vivienne Westwood: la collezione per lʼestate 2016

Quando la moda novecentesca incontra quella del terzo millennio, nasce la collezione primavera-estate 2016 di Vivienne Westwood.

La passerella è pervasa da quell’atmosfera tipicamente retrò, molto gradita alla stilista inglese che unisce la sua eccentricità al suo amore per il vintage.

Doppio petto e spalline in evidenza per le giacche sartoriali che rimandano agli anni '80. I pantaloni sono piuttosto ampi, con fusciacca in vita, mentre ai mini dress, più audaci, si affiancano i completi classici, resi chic dall’utilizzo di camicie colorate. I vestiti lunghi sono morbidi, fluenti e drappeggiati dai tagli asimmetrici. I colori sono il kaki, il blu e il verde bosco.

Non mancano, ovviamente, total look molto stravaganti in cui le righe si mixano alle stampe floreali e i grafismi si confondono alle fantasie policromatiche.

Una collezione forse non facile da capire immediatamente, ricca di accostamenti audaci e grintosi ma portatrice dì originalità e particolare eleganza.