Le tematiche relative alla azione promozionale italiana, nel settore vinicolo, sono al centro del "VINO VIP", che si terrà dal 10 al 14 luglio presso il Miramonti Majestic Hotel di Cortina, secondo quanto reso oggi noto dal presidente dell'Italian Wine & Food Institute, Lucio Caputo.

Caputo, in partenza da New York per Cortina, ha sottolineato come l'importante convegno vinicolo sia l'occasione migliore per dibattere le tematiche connesse con questo tema. Occorre, ha detto Caputo che si faccia un accurato esame delle linee cui si ispira attualmente l'azione promozionale che deve cessare di essere episodica è che deve seguire dei precisi principi.

Primo fra tutti quello che occorre incrementare la richiesta del prodotto italiano prima di aumentarne l'offerta. Aumentando soltanto l'offerta, come fatto di recente con alcune costose iniziative, si crea soltanto una indebita concorrenza fra i produttori italiani.

L'azione promozionale/propagandistico/pubblicitaria, che secondo Caputo è prioritaria, deve far meglio conoscere il prodotto italiano, illustrarne le caratteristiche e migliorarne l'immagine ed il prestigio. Solo conseguendo questi risultati si può incrementare la domanda del prodotto italiano che sarà poi determinante e trainante per far aumentare la richiesta di nuovi prodotti e di nuovi fornitori.



Caputo ha anche sottolineato come la prestigiosa rassegna, organizzata dalla rivista Civiltà del bere, che celebrerà quest'anno il suo decimo anniversario, (la prima edizione si è tenuta nel 1997),vedrà convergere su Cortina personalità, VIP, e giornalisti che incontreranno i più noti produttori vinicoli italiani.



Grande attesa vi è anche per conoscere il nome della personalità che riceverà quest'anno il "Premio Pino Khail" per la promozione del vino italiano nel mondo assegnato nel 2011 a Lucio Caputo e nel 2013 a Lucio Tasca.

Il ricco ed interessante programma della rassegna prevede tutta una serie di iniziative di grande rilievo fra le quali spiccano il Wine-tasting VinoVip Vintage (annata 1997) e altre fantastiche storie che si terrà nei Rifugi Col Drusciè e Ra Valles (a 2.475 metri di quota) sulle Tofane, il Grand Opening Party Dinner al Rifugio Faloria; i walk-around tasting VinoVip International; il masterclass "How to taste like a master" condotto da Andreas Wickhoff MW e la Blind Tasting Competition.



Di particolare interesse sarà il Talk Show condotto da Bruno Vespa con tutti i protagonisti di "VinoVip", la Cena di Gala nel salone delle feste del Miramonti Majestic ed il seminario condotto da Piero Antinori ed Alessandro Torcoli "50 anni senza andare fuori tempo".

Completerà il programma lo straordinario "Wine-tasting delle Aquile" che tradizionalmente conclude "Vino Vip" ai 2.170 metri del Rifugio Faloria.

E allora, tutti a Cortina per "Vino Vip".