Villa Renoir: la location giusta per ogni occasione

Un nuovo tipo d’intrattenimento che va oltre il concetto di “semplice” discoteca, il punto d’incontro tra il divertimento sano e l’eccellenza della cucina italiana. Nasce Villa ReNoir, una location ai limiti del fiabesco, in stile prettamente coloniale.



Progetto realizzato da Paolo Renis, in collaborazione con sua moglie con la quale condivide da sempre la passione per i ristoranti e l’animazione. L’obiettivo è quello di creare l’atmosfera giusta per ogni evento. L’ospite sarà immerso in un contesto chic e magico e avrà l’impressione di trascorrere una notte tipica vacanziera. L’imponente struttura si estende su 7000 kilometri quadrati, e può ospitare 550 persone internamente. L’ esterno, immerso nel verde, invece, accoglie 1200 ospiti che possono rilassarsi a bordo della vasta piscina, dopo aver usufruito del trasporto in limousine. Particolare attenzione anche alla cucina, composta da chef altamente qualificati che sapranno coccolare gli ospiti con ricchi menù gourmand.

Un contesto elegante adatto per celebrare ogni ricorrenza, destinato soprattutto agli sposi che potranno vivere un matrimonio indimenticabile, in stile americano. L’idea è la conseguenza di un preciso percorso: dal ReNoir Cafè al ReNoir Village,per giungere a Villa ReNoir, dimensionalmente diverse ma accomunate dal fun and glam.