Victoria Beckham: la collezione per lʼestate 2018

Nell'androne del Cunard Building di New York, va in scena la femminilità colorata di tinte sorbetto, di Victoria Beckham per la sua collezione Primavera-Estate 2018.

Rosa pallido, azzurro delicato e verde menta si incontrano in outfit dalle silhouette complesse, fatte di sovrapposizioni, trasparenze e tessuti leggerissimi.

Ma non fatevi trarre in inganno dalle cromie delicate, la donna di Victoria Beckham è estremamente concreta e contemporanea.

Ai piedi indossa pump vertiginose nei mille colori dell'arcobaleno o comodissime scarpe flat.

E' una femminilità reale e onesta. Perchè, come la stessa designer afferma, la moda è fatta di immaginazione, ma poi, alla fin fine, gli abiti bisogna indossarli anche fuori dalle passerelle della fashion week. E questa collezione è perfetta per la vita di tutti i giorni di ogni donna, fashionista o non.