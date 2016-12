09:00 - Atmosfera onirica, un sogno che si realizza, una diva moderna. È questo il quadro in cui si inserisce la nuova collezione per l’inverno 2015, firmata Vic Matié. Non si tratta della solita presentazione: il brand made in Italy ha scelto un’ installazione musicale del collettivo Karmachina. A partecipare all’evento crossmediale sono Micaela Ramazzotti dalla femminilità in linea con quella proposta dal brand, e la cantante danese Marie Fisker, a metà tra lo stile rock and roll e quello folk. L’ispirazione, quindi, deriva proprio dal mondo del cinema, della musica e dell’arte in generale, da sempre promossa dal marchio. La mission è quella di raccontare attraverso la moda, quindi il sogno, il momento di accelerazione e trasformazione che viviamo nella realtà di tutti i giorni. Si può immaginare, quindi, come la sua donna abbia una femminilità dinamica, cangiante e moderna fatta di placche metalliche, tacchi di acciaio e micro borchie lucenti. Ma non solo: grande protagonista delle scarpe si rivela la gomma che riveste le suole monoblocco. Extra light e glamour, è sicuramente il materiale bestseller della stagione. Non mancano, però, i tacchi scultura, quelli a spillo e i pellami. La varietà e le varianti delle calzature è pensata per una donna che è protagonista della sua vita, che sceglie il look in base alle occasioni e ai momenti della giornata: dalle comode sneakers e tronchetti per il giorno fino alle decolletè con tacco a spillo per la sera. Una collezione chiara e decisa, che abbina le forme underground alla ricerca espressiva. Alla base ci sono tre parole chiave: sensualità, contraddizione e determinazione. Maschile e femminile, liscio e ruvido, bianco e nero rappresentano gli opposti che vanno armonizzati. La donna Vic Matiè è glamour, sensuale, aggressiva e dinamica. Una donna moderna, insomma, piena di stile!



Vic Matié: la collezione per l'inverno 2015-16 Spazio al colore! embed video