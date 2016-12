Vic Matiè: la collezione per l’estate 2016

E' il contrasto tra identità singola e appartenenza ad un gruppo, l'idea di partenza dalla collezione per l'estate 2016 di Vic Matiè. E così, come un trattato di Georg Simmel, si sviluppa questa ricerca sui segni e i significati del tribale, in tutte le sue nuove accezioni. E allora ecco il bianco e il nero ancestrali, la pelle, la terra e i metalli come colori principali, mentre le forme e le strutture delle calzature si trasformano continuamente. L'approccio concettuale si scontra con la carnalità e la materia, e genera una collezione determinata e forte, sempre trasversale. E così la parola femminile diventa sinonimo di attivo, urbano, sensuale e, soprattutto, istintivo.