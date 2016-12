Versus: la collezione per lʼestate 2016

La collezione donna Versus Versace Primavera-Estate 2016 realizzata da Anthony Vaccarello è un inno al nero.

Apparentemente monocromatica, la passerella è ricca di abiti dal taglio asimmetrico, come fossero pezzi di puzzle da ricomporre in modo fantasioso e originale. Tutti gli abbinamenti proposti lasciano il corpo scoperto e si rivelano essere in perfetta armonia con il mood della maison che propone linee sensuali ed eleganti allo stesso tempo.

Le minigonne abbinate a tacchi vertiginosi si alternano ai maxi dress fluttuanti dotati di spacchi e trasparenze ben studiate.

Spazio alle stampe animalier nei toni del black & white e ai disegni tipicamente estivi come fiori e frutta tropicale. Non mancano i capi in tessuto jeans decorato e quelli in pelle stretch.

I look sono illuminati dagli accessori in metallo come i mono orecchini e le cinture con fibbia gioiello.