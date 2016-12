09:00 - Quando il nero più sensuale si lascia contagiare da tinte forti e accese e da dettagli cangianti, la passerella si illumina. Ovviamente stiamo parlando dello stile inconfondibile di Donatella Versace. Ispirazione a metà tra gli anni ’50 e ’60, la collezione è piena di gonne a corolla strette in vita con maxi cinture in fibbia geometrica e di abiti corti ad A o a trapezio. La pelle va scoperta e la silhouette va slanciata. Come? Le grandi scollature lasciano la schiena nuda mentre ampi spacchi liberano le gambe. Loghi, lettere e simboli brillano di luce propria grazie ai cristalli che si vanno, così, a posare su felpe ed abiti. Con tutta la loro carica energetica, questi dettagli, uniti all’esplosione di cromie, sembrano urlare il nome della maison rendendola più che riconoscibile. Vermiglio, limone, verde prato e bianco creano look monocromatici o mix divertenti e super-glamour. Un mondo a sé, poi, costituiscono gli accessori: oltre al must della collezione, ovvero le cinture, a completare gli outfit ci pensano collant opachi o stampati, maxi occhiali da sole total color, guanti in pelle e pochette piatte in pelle. Per una donna totalmente in linea con la maison: grintosa, sexy e divertente. Perché se guardare al futuro è la direzione da seguire, farlo con ironia potrebbe essere il modo migliore. Non ci sono dubbi: questo è lo stile Versace!

Versace: la collezione per l'inverno 2015-16 Michelle Hunziker, Ilaria D'amico e Alessia Marcuzzi nel parterre embed video