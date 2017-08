Estate in movimento: la vita dinamica di Versace in assoluta libertà.

La collezione Primavera/Estate 2017 ruota tutta attorno alla libertà delle donne di essere chiunque esse desiderino. I look sportivi, ideali per essere indossati tutti i giorni, vengono impreziositi da un tocco extra lusso firmato Versace.

I drappeggi in nylon ultraleggero creano movimento, le coulisse controllano i volumi e i materiali impermeabili uniti esprimono tutta la forte personalità di Versace. La nuova stampa di questa stagione fonde la fluidità barocca alle onde dell’oceano. La maglia della catena di cristallo di Versace è ricamata per creare una nuova trama.

Le modelle percorrono e travolgono la passerella al ritmo di una musica che rende sicure di sé, emanando incredibile potere ed energia.