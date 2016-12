VDP Via delle Perle: la collezione per l'inverno 2015-16

21:00 - Colorata, divertente e spensierata. La collezione per l'inverno 2015 di VDP Via delle Perle è tutto questo e molto di più.

Protagonista assoluta la maglieria, rivisitata in chiave sperimentale, soprattutto nelle cromie, mai così dinamiche. Proprio a lei è dedicata la nuova capsule collection, VDP Gold, che vede filati preziosi in 100% lana merino tingersi di colori pastello, grazie ad una nuova tecnologia che regala ai capi deliziose sfumature.



VDP Collection, invece, trae ispirazione dal goloso mondo della pâtisserie francese, declinato in modo fresco e divertente grazie a stampe e ricami a tema, e a deliziosi bottoni a forma di cup cake.

E per finire non poteva certo mancare la linea più sportiva del brand, VDP Club, dove felpe, leggings e cappottini in panno propongono look confortevoli e sempre molto chic!