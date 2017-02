Valleverde: la collezione per lʼinverno 2017-18

Valleverde arriva a theMicam sull'onda di un successo crescente. Dopo che il nuovo proprietario Elvio Silvagni ha acquisito il brand a giugno 2015 (lo storico marchio di moda comoda era di proprietà del tribunale dopo il fallimento della precedente gestione), lo sviluppo è stato continuo e consistente: fatturato di 1,5 milioni di euro nel 2015, 10 milioni nel 2016 e l'obiettivo di arrivare a 13,5 milioni nel 2017 proseguendo il trend di crescita a doppia cifra.

La campagna vendite della PE 2017 ha ottenuto una performance del +60% rispetto al 2016 portando il marchio ad essere presente in circa 1.000 punti vendita. Ad oggi circa il 90% del giro d'affari è generato in Italia ma a medio termine si punterà sempre di più sull'internazionalizzazione:

Valleverde è già presente con successo in Germania, Svizzera e paesi dell'Est Europa e guarderà in futuro ad una espansione sempre più ampia sia in Europa che nei mercati extra UE.



Al Micam sono state presentate le nuove collezioni AI 2017-18: tra le novità l'inserimento nella collezione donna di alcuni modelli con il brevetto Valletex che, grazie ad una membrana protettiva e traspirante, permette alla calzatura una perfetta impermeabilità ad acqua, neve e vento.