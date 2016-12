Valentino: la collezione per l'inverno 2015-16

09:00 - Quando ci si fa guidare dalla passione il risultato non può che essere straordinario. È la passione per gli abiti, per Roma, per i valori, quelli veri e genuini, per l’arte ma soprattutto per le donne a portare in passerella la nuova collezione firmata Valentino. Un inno alla femminilità che vive nella sua perenne bipolarità: tra fragilità e forza, tra sensualità ed eleganza. Ad incantare è la qualità e la maestria artigianale che avvicinano i capi al mood alta moda, verso un lusso mai eccessivo o sgraziato. Si parte soft con abiti a righe e fantasie geometriche intarsiate e si procede verso tuniche di chiffon a pieghe fino alle gonne a ruota con applicazioni di pelle sul tulle. Ogni elemento rappresenta un aspetto della donna Valentino, dalle mille sfaccettature e dall’indiscutibile fascino. E' una silhouette fluida e lunga avvolta da tubini, tuniche e abiti in tulle, linee ad A svasate e maniche ruche plissettate. D’altra parte, a dare volume ci pensano maglioni over dal taglio maschile, pantaloni morbidi e cappotti minimal. La palette cromatica è a sua volta variegata e permette di apprezzare le tonalità oro, avorio, bianco e nero ma anche il tepore dei colori pastello, dal celeste al rosa, fino al verde. Per le calzature, la scelta si muove tra boot in pelle con zip e sandali dal tacco alto.



Il gran finale a sorpresa è regalato dagli attori Ben Stiller e Owen Nilson che, per il lancio del film “Zoolander 2”, si ricalano nei panni, very glam, di modelli d'eccezione. E così la passerella si trasforma nello sfondo perfetto per una gara di “magnum” da sbellicarsi dalle risate!