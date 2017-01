Valentino: la collezione per lʼestate 2017

Pierpaolo Piccioli debutta da solista con la sua prima collezione Valentino per la Primavera-Estate 2017.

Il designer decide di cancellare completamente il passato per scrivere un nuovo capitolo che guarda verso il futuro senza dimenticare i cardini della maison e cioè la leggerezza e l’eleganza che contraddistinguono da sempre Valentino.

Un viaggio nel Giardino delle Delizie di Hieronymous Bosh attraversando epoche diverse. Ciò che ne deriva è un romanticismo stemperato dal contemporaneo, quello più innocente e puro.

Gli abiti presentano silhouette piuttosto allungate e le gonne foulard sono leggiadre. Le tuniche in pizzo lunghissime presentano dei ricami di cuori trafitti da spade. I pantaloni in velluto jacquard catapultano lo spettatore nel 400 per poi riportarlo nell’epoca moderna grazie agli abbinamenti con u bustier e coat che sembrano mantelle.

Tra gli accessori: orecchini a pugnale, borse a mano con catena e sandali piatti con nastri in velluto completano i look, proiettandoi verso una nuova era, Valentino.