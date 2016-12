Nasce dalle atmosfere dell'Africa, la collezione per l'estate 2016 pensata da Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli per Valentino. Un crogiolo di culture differenti rilette in modo innovativo e personale, dal tocco imperfetto. Pizzo, pelle, tulle e piume si mixano in outfit dai ricami tribali, tra tuniche impreziosite da collari gioiello e teste di ebano e metallo martellato. Come tatuaggi dipinti sul corpo, i motivi grafici puntellano i long dress. Un viaggio emozionale che procede attraverso foreste incantate, in una terra fatta di magia e mistero. E così, maschere rituali, declinate su scarpe e borse, regalano un tocco fiero di eleganza Masai.