Valentino: la collezione Haute Couture per lʼestate 2018

La manualità come orizzonte e valore, celebrata in fieri, catturata nel suo momento di grazia, pochi istanti prima che il lavoro sia terminato. La poesia del quasi finito, vibrante del lirismo di dita realizzatrici il cui calore ancora si percepisce.

Leggerezza pervasiva che smaterializza ed eleva. Impalpabilità di motivi floreali conclusi prima dell’ultimo quadro di stampa. Volumi che si espandono, volant che fremono, piume che vibrano sui cappelli, creati da Philip Treacy.

Una Haute Couture classica, letta nel presente, fatta di fiocchi, di glamour, di Gowns of Emotions pensando a Lady Duff-Gordon; dei colori pieni di Andrea Pontormo, di materie auliche come taffetas e moirè, di pizzi e di intarsi. Una Haute Couture di oggi, che contempla il giorno, i chinos e i trench, composta di pezzi assemblati in vestizioni immediate e solenni.

Una Haute Couture personale e sentita, presentata intimamente, come si faceva in origine.