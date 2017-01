Valentino: lʼHaute Couture per lʼestate 2017

Essenza e verità sI annidano nei sogni, laddove il tempo non esiste e la realtà è il prodotto dell'immaginazione. Anche la Haute Couture vive di immaginazione, scandita da tensioni e rituali che si collocano fuori dal tempo. Il suo valore più è intimo, segreto e personale, più è vero.

La spontaneità del gesto riaffiora nelle forme classiche, nelle silhouette dritte e verticali che si aprono, che fremono di rouche, che vibrano di intrecci e accumuli materici.

Allungare, estendere, catturare la durata delle superfici: gesti gentili e naturali. Nascondere, velare, coprire: i riti dell'Atelier tradotti in oggetti insieme onirici e concreti. La purezza che schiva la severità. La magia dell'assenza di sforzo.

Una Haute Couture ridotta all'assenza, pensata per essere vissuta. Nel tempo.

Lo stile inconfondibile di Valentino.