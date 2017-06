Trussardi Lovy Bag: la sfida benefica dei #lovyfighters

Il percorso della Lovy Bag, la nuova borsa iconica di Trussardi, si arricchisce e completa con un progetto speciale e importante: il supporto concreto e diretto alla Onlus Doppia Difesa, Fondazione nata dalla volontà di Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno per combattere la violenza di genere attraverso attività di sensibilizzazione e prevenzione del drammatico problema. In un momento cruciale per questa tematica a livello italiano e internazionale, la Lovy Bag sorpassa i limiti di un accessorio di moda per diventare simbolo di lotta, supporto e sensibilizzazione. Non a caso, il progetto si intitola #LovyFighters e chiama a raccolta digital influencers e altre personalità del mondo dello spettacolo nonché reali testimonianze di donne aiutate da Doppia Difesa in un’attività virale e significativa.