La Temperanza. L’Imperatrice. La Giustizia. Le figure femminili dei tarocchi sono alla base dell’ispirazione per la Collezione Donna Autunno/Inverno 2017-18 di Trussardi. Archetipi dell’immaginario classico, icone della tradizione esoterica, queste figure simboliche si attualizzano come se camminassero in un contesto urbano acquisendone velocità e riti e donando al presente profondità e storie. Ieri e oggi si fondono, i capi che hanno fatto la storia della maison sono resi attuali: tutto si sviluppa per descrivere un’estetica che non si interessa alle tendenze ma ad aggiornare un’eredità e un sapere che diventano stile e contemporaneità.

L’estetica urbana degli scorci più sofisticati di Milano diventa attitudine, discrezione e glamour. Focus sull’artigianalità e sul dna di casa di moda: i capi icona che hanno fatto grande Trussardi ritornano in una veste rivisitata. Si parte dalla pelle e dai suoi trattamenti, patrimonio del brand. Il completo sartoriale è di cuoio trattato per un’immagine timeless, resa sportiva da bordi di maglia come il giubbotto guanto in crosta testa di moro con grande collo a coste multicolor. La sottoveste si presenta in versione pelletteria in un’inaspettata variante di camoscio patchwork monocolore dove i tagli sono impunturati da punti speciali a contrasto. Infine, il cappotto oversize a vestaglia è di crosta testa di moro con decori patch, lavorazione impiegata anche in altri capi per riportare al tema dei tarocchi, trait d’union di tutta la collezione. La parte di tessuto è materica, calda, avvolgente. Il suit con giacca elegante presenta pantaloni rivisti con forma a trombetta. Il cardigan oversize si usa come un capospalla. Le stampe d’archivio con tema di gioielli o cavallerizzo diventano pattern astratti per la parte più leggera formata da abiti di georgette extra lunghi da indossare con disinvoltura sotto le mischie più pesanti. Il velluto, infine, gioca una parte importante: utilizzato in colori vivaci, viene impiegato per dare un’aria più disinvolta e destrutturata a completi, bomber e capospalla. Per gli accessori, continua l’ascesa della Lovy Bag, la nuova borsa icona di Trussardi, che si illumina di una nuova corona metallica. Il modello Cacciatora è presentato in due versioni, mini e media, rivisitate dalla luce del Naplak, un particolare trattamento verniciato che conferisce una stropicciatura sofisticata alla superficie e con patch su patta. L’anfibio derby è il punto cardine delle calzature: realizzato in montone, pitone e cuoio invecchiato, si staglia in toni inaspettati come azzurro e bordeaux.