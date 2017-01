Trussardi: la collezione per lʼestate 2017

La collezione Trussardi per la Primavera-Estate 2017 utilizza la “moda” come linguaggio universale capace di coniugare gli elementi tipici della maison, come l’eleganza e la sartorialità, alle innovazioni dell’epoca digitale.

Quando la tradizione viene ravvivata da accenni di assoluta contemporaneità, il risultato è Elegantly Pop. Il guardaroba “per bene” utilizza leggings in lurex con grafismi, mentre i motivi logomania vengono stampati su garze e shantung invece che sulla lana.

Le gonne a tubo e i jeans a vita altissima risultano perfetti con i giubbotti in pelle lucida oversize. Il denim si illumina di inserti lamè argentato e le fantasie a logo dominan.

Anche gli accessori non sono da meno, e se i mocassini squadrati dominano la scena, gli stivali si distinguono per il tacco decorato con patch di pelle multicolor. La Lovy Bag, la nuova borsa icona di Trussardi si adorna di pois, loghi e mille sfaccettature specchiate.