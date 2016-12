Trussardi Jeans: party musicale con Ghemon

Presentazione in grande stile presso la Diamond Tower di Milano della nuova IT Bag di di Trussardi Jeans. Realizzata in eco saffiano e impreziosita da dettagli in light gold, la borsa è disponibile in una ampia palette cromatica, dal nero al blue navy, dal beige al tabacco. L'accessorio perfetto per una giovane donna dinamica e metropolitana.

E così, per festeggiare al meglio la nuova It Bag, ecco la performance live di Ghemon, uno delle stelle del rap italiano. Tra gli ospiti d'eccezione, tante celebrity, da Michelle Hunziker a Justine Mattera.