Tommy Hilfiger: la collezione per la primavera 2017

Tommt Hilfiger sceglie Los Angeles, o meglio “TOMMYLAND”, lungo la Venice Beach, per far sfilare la sua nuova collezione.



“TOMMYLAND”, che rende omaggio al sodalizio tra moda, musica e creatività di ispirazione californiana, si staglia sull’emblematico tramonto di Venice Beach e incarna il fashion festival della West Coast per eccellenza.

“TOMMYNOW è sinonimo di democratizzazione e celebrazione della cultura pop. L’obiettivo è avvicinarci ai clienti di tutto il mondo in modo autentico, personalizzato e intenso”, ha rivelato Tommy Hilfiger. “La scelta di lanciare la piattaforma TOMMYNOW a settembre è stata dettata dalla filosofia del nostro brand, rivolta a superare le convenzioni ponendo al centro di tutto il cliente. Uno dei nostri capisaldi è offrire esperienze innovative e stimolanti, in cui moda e divertimento si fondono in una nuova dimensione. A febbraio ridefiniremo ancora una volta i nostri orizzonti con un festival unico nel suo genere, che renderà omaggio alla cultura delle nuove generazioni e allo spirito californiano che hanno ispirato la nostra collezione per la stagione”.