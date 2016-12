Tommy Hilfiger: la collezione per lʼestate 2017

Tommy Hilfiger rende democratica la moda e la porta in strada! Per presentare la collezione Primavera-Estate 2017, il designer decide di inscenare una grande festa tra musica e luci per le vie newyorkesi.

In passerella sfilano anche alcuni capi della capsule realizzata con la collaborazione di Gigi Hadid che per l’occasione si è trasformata in stilista emergente.

Look freschi e facilmente portabili: dai maglioni a trecce lavorate indossate con shorts e mini in jeans, si passa ai body e al classico chiodo in pelle.

Gli abiti lunghi morbidi e stampati sfilano insieme alle felpe colorate e ai bomber. Le cappe pesanti sono sdrammatizzate dalla leggerezza dei pantaloni sportivi, mentre i completi in raso lucido accennano allo sportswear.

Tra gli accessori, foulard annodati al collo, slip on e stivaletti in pelle indossati rigorosamente con parigine in lana.