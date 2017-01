Todʼs: lʼuomo per lʼautunno-inverno 2017-18

Il made in Italy è scritto nel DNA del brand di Diego della Valle, che, nella prestigiosa cornice di Villa Necchi a Milano, presenta la collezione disegnata da Andrea Incontri per l'autunno – inverno 2017-18.

E' un gentleman contemporaneo, che sperimenta con i pellami, spalmandoli, cerandoli e spazzolandoli, raggiungendo così nuove vette in fatto di tecnologia performante. E' un total look all'insegna del casual più chic: dalla giacca Pash, che già ha fatto innamorare i divi di tutto il mondo (da Stefano Accorsi a Tom Hanks), all'introduzione del montone.

Il nuovo uomo griffato Tod's è informale ma sempre elegante.