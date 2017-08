Divertente, strabiliante e mai banale. Thom Browne per la presentazione della collezione per l'estate 2017 ci porta in un'incredibile festa in piscina, dove, tra uomini-gatto e uomini-pappagallo, sfila un esercito di bellezze un po' anni '50.

E' una sfilata “trasformista” questa. Gonfi abiti tenda lasciano il posto a silhouette più aderenti, abiti trompe-l'oeil completamente ricamati.

E non è finita qui...

Per le modelle un'ultima trasformazione, è il momento del costume da bagno, rigorosamente a righe e dalla silhouette retrò.

Coloratissima, divertente e divertita. E' la donna disegnata da Thom Browne.