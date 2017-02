theMICAM: la 83° edizione

theMICAM, la mostra internazionale della calzatura, chiude a Fiera Milano (Rho) l’edizione numero 83 con 44.610 presenze certificate (+5% sull’edizione di febbraio 2016), di cui 26.505 estere (+8%) e 18.105 italiane (+1,2%). Sono stati 1.405 gli espositori di cui 795 italiani e 610 esteri per un settore che vale 14 miliardi di euro di fatturato. Sul fronte internazionale la Russia ha registrato una crescita del 18%, così come l’Ucraina (+20%). La migliore performance spetta alla Corea del Sud, sempre più attratta dalla qualità del made in Italy, che registra un +53%.Sul fronte europeo, invece, la Germania cresce del 10% e cala la Francia del 7%.

Novità dirompente di questa edizione la presenza di Fendi, Ferragamo, Gucci, Prada e Tod’s che per la prima volta in assoluto hanno scelto di essere presenti alla manifestazione per contribuire al sostegno del manifatturiero italiano e ai giovani designer presenti in manifestazione, in un nuovo e accattivante layout espositivo.

“Chiudiamo un’edizione storica di theMICAM. Oggi, più che mai, la nostra manifestazione si conferma punto di riferimento per il mercato mondiale della calzatura e la vetrina più prestigiosa per il rilancio del made in Italy” dichiara Annarita Pilotti, presidente di Assocalzaturifici. “Quest’anno abbiamo realizzato un sogno, portando a termine non solo un nuovo progetto espositivo, ancora più glamour e funzionale, ma anche creando una profonda sinergia con i player della moda, che ci ha consentito di compiere un passo cruciale verso una nuova era. “Un anno di svolta” come ha sottolineato il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, che ringrazio per la sua presenza in fiera. Inoltre sono grata all’imprenditore Diego Della Valle che ha accolto subito il mio appello e ha mediato, con la collaborazione di Carlo Capasa Presidente di Camera Nazionale della Moda, con i suoi prestigiosi colleghi di griffe internazionali affinché fossero presenti a questa speciale edizione”.