THEMICAM 80a EDIZIONE: SHOE FEVER!

theMICAM, la manifestazione di riferimento per il mondo della calzature, è giunta alla 80a edizione, un traguardo importante che celebra il design e la qualità dell'accessorio più amato del guardaroba femminile e sempre più segno di stile anche per la moda uomo e bambino: la scarpa.

E così anche il centro di Milano si trasforma: grazie al patrocinio del Comune di Milano sono state installate due copie della scultura simbolo della manifestazione, in Largo La Foppa e in Piazza San Babila.

“La calzatura è sogno, desiderio e glamour e theMICAM raccoglie tutta l'energia e tutta la passione che le aziende italiane e internazionali mettono nella creazione delle migliori collezioni calzatura in mostra durante la manifestazione – afferma Annarita Pilotti, presidente theMICAM.

Le novità delle collezioni per la stagione primavera/estate 2016 sono le vere protagoniste dell'80a edizione di theMICAM. Le proposte presentate in fiera sono all'insegna di una commistione di stili e di epoche, per creare tendenze tra passato e futuro, minimal e maximal, all'insegna di opposizioni e contrasti per un presente di pura innovazione.

E così spicca uno stile monumentale e di forte impatto di design, trionfa anche un nuovo vintage, con uno stile delicato e un gusto retrò. Fortissimi i richiami allo stile anni '50 nei dettagli in paglia e gros-grain e nelle stampe floreali. I toni sono caldi e neutri, caratterizzati dai colori pastello: verde menta, crema e rosa polveroso.

Molto forte anche la tendenza sartoriale, con un classicismo modernizzato in chiave ribelle: stampe a fantasia, tartan, design bicolore, sempre a cavallo tra classico e sportivo. Questo il trend della scarpa tradizionale ma d'avanguardia. I colori sono estremi: dal moderno rosa shocking ai classici toni del crema e nocciola.