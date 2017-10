The Micam: 84^ Edizione.

Sul fronte internazionale la Russia registra una positiva affluenza di buyer in aumento del 32% rispetto all’edizione di settembre 2016, così come tutta l’area CSI. Seguono USA (+15%), Cina e Hong Kong (+7%). Nei mercati UE in pole position c’è la Francia (+6,7%) e Germania (+4%).

Ancora una volta ICE Agenzia ha supportato la manifestazione selezionando buyer e giornalisti della stampa internazionale. In questa edizione, a sostegno del manifatturiero italiano e accanto alle aziende storiche che rappresentano il cuore pulsante della manifestazione, hanno rinnovato la loro partecipazione anche Fendi, Salvatore Ferragamo, Gucci, Prada e Tod’s, ai quali si sono aggiunti nuovi ed importanti brand come Giorgio Armani, Jimmy Choo, Dolce&Gabbana, Sergio Rossi ed Ermenegildo Zegna.

Un progetto di grande successo che ha preso vita grazie anche al supporto di Carlo Capasa, presidente di Camera nazionale della moda. “the MICAM si conferma ancora una volta appuntamento irrinunciabile per il comparto calzaturiero - dice Annarita Pilotti, presidente di Assocalzaturifici - La manifestazione prosegue nel lungo percorso di rinnovamento avviato nella scorsa edizione. Abbiamo raggiunto due importanti traguardi: da un lato abbiamo portato per la seconda volta in fiera i grandi marchi della moda italiana; dall’altro abbiamo ottenuto un nuovo posizionamento all’interno del calendario fieristico, riuscendo per la prima volta a far coincidere il giorno di chiusura di the MICAM con l’avvio della Settimana della moda milanese. Ma the MICAM – continua Pilotti - si propone anche come un momento per riflettere sulle dinamiche del settore, le sue criticità e le opportunità offerte agli imprenditori che guardano con fiducia al rinnovamento.

La vera sfida, come ha affermato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni nel corso della straordinaria inaugurazione, è «tenere assieme le radici locali con innovazione, marketing e ricerca».