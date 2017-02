The Look Of The Year “Fashion And Models”

The Look Of The Year, contest di bellezza, moda ed eleganza, è partner tecnico dell'edizione gennaio 2017 di Alta Roma. Le modelle selezionate dal concorso indossano le collezioni dei vincitori dell'edizione luglio 2016 di "Who is on Next?", progetto di fashion scouting dedicato ai giovani talenti della moda, ideato e realizzato da Alta Roma in collaborazione con Vogue Italia. Un laboratorio di creazioni Made in Italy direttamente proiettato sui mercati internazionali. Un connubio sinergico: la "mission" di The Look Of The Year è la ricerca e la promozione di modelli provenienti dai cinque continenti. 50 finalisti tra uomo e donna partecipano ogni anno alla World Final.

A chiusura della Fashion Week Romana, un evento esclusivo in cui le modelle hanno sfilato indossando le collezioni d'alta moda di Sofia Borisova/Romantika, la più importante stilista della Bulgaria; la collezione di scarpe gioiello di Roberta Cenci; gli abiti della stilista francese Ursula Ngot Bymbou e cinque abiti dedicati alla "Sposa Futura" dell'Accademia di Moda Maria Mariani.