The Look of the Year 2016

Passerella internazionale al Metropolitan di Catania per la finalissima “The Look of The Year”.

Protagonisti della kermesse sono designer, fotografi, fashion blogger, giornalisti e modelle provenienti dai cinque continenti. Il concorso, giunto alla 33esima edizione, è volto a decretare i nuovi canoni di bellezza, personalità e stile del modelling internazionale. Dieci i brand che hanno sfilato: Accademia Moda Maiani, Roi Riviere, Tersige Cerrone, maison Curiel, Luca Litrico, Patrizia Fiandrini, Carolina Ferioli, Mario Orfei, Michele Miglionico e Ettore Bilotta. Spazio anche alla musica, con le performance di Don Cash e Chiara Grispo. Una serata di gala all'insegna della bellezza e del glamour, per un evento unico, dal fascino internazionale.