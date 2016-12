Taormina e la moda. Connubio vincente.

Otto sfilate, ventidue premiati e un Teatro Antico in versione glamour. Taormina si trasforma per una notte in una grandiosa passerella per la seconda edizione di Taomoda, la kermesse di fashion, design, arte e cultura organizzata dall'Associazione Talenti & Dintorni e diretta da Agata Patrizia Saccone, con il patrocinio della Camera Nazionale della Moda Italiana e la sinergia con White Milano e Progetto Time. Varie ma suggestive le collezioni presentate. Dallo chic mediterraneo di Fausto Puglisi al mix etnico di Stella Jean, dalle fanciulle in fiore di Luisa Beccaria all'urban chic rispettoso della natura by Elisabetta Franchi, dai gioielli di Roberto Coin a Ultrachic, vincitore di Progetto Time. Assediati dalle fan l'attore Giorgio Pasotti, premiato per il suo primo film da regista, e il cantante Lorenzo Fragola. Nell'elenco dei premiati figurano anche Claudio Marenzi di Herno, Andrea Tessitore di Italia Independent e la presidente della Russian Buyers Union, Elena Bugranova.