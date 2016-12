19:20 - Superstudio Group festeggia 15 anni da protagonista del Design internazionale a Milano con il nuovo format SUPERDESIGN SHOW, un progetto evolutivo che prende il posto e incorpora il successo del “Temporary Museum for New Design”.

In mostra al Superstudio Più su 10.000 mq di spazi espositivi, la più interessante produzione italiana e internazionale, ma anche progetti e proposte life-style che hanno il design come punto di partenza, per ipotizzare il presente e il futuro delle nostre case, dei luoghi del lavoro e della conoscenza, dell’habitat urbano, delle nostre vite.

Un logo inedito, grande, forte, disegnato dall’art-director e artista Flavio Lucchini, per raccontare la nuova era del design al Superstudio. SUPERDESIGN SHOW, per sintetizzare come il design abbia ormai superato se stesso, e insieme convenzioni, pregiudizi, categorie, gerarchie, limiti, confini e persino leggi fisiche, osando a volte l’impossibile.

La lezione dei grandi maestri del post-modern, da Ettore Sottsass a Alessandro Mendini, che fin dagli anni ‘70 ha dato impulso alla fantasia, è diventata il verbo del design contemporaneo, capace di far convivere la tradizione con l’eclettismo, la sperimentazione con la qualità.

Dopo aver aperto nel 2001 con Design Connection le porte agli eventi del Fuori Salone, dopo aver totalmente rivoluzionato il concept espositivo con la sofisticata formula del Temporary Museum for New Design nel 2009, per il 2015, l’anno dell’Expo, Superstudio dà dunque nuove risposte alle tendenze del mercato, al cambiamento del mondo del design, all’ampliamento di orizzonti, all’esercito dei creativi 2.0, con il nuovo nome e il nuovo format SUPERDESIGN SHOW.

Un grande contenitore, ideato da Gisella Borioli, che affronta con rinnovata progettualità le attuali realtà. Da un lato conserva la fascinazione del Temporary Museum affidando ad alcuni brand internazionali il compito di esplorare le ultime frontiere della creatività e raccontarle in percorsi emozionali che incantano e sorprendono il visitatore come uno show sensoriale. Dall’altro si apre sempre di più alla ricerca, allo scouting, alla selezione delle forze creative che sperimentano innovative soluzioni per migliorare la nostra vita. E inoltre propone mostre tematiche che offrono uno spaccato di mondi complementari, ancora non troppo valorizzati e esplorati, come il tessile d’arredo o gli ambienti per i bambini.



L’arte, come sempre, si intreccia col design al Superstudio!



Superdesign Show Jo Squillo intervista Gisella Borioli