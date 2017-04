SUPERDESIGN SHOW 2017

17.000 mq espositivi, 130 000 visitatori e 2270 giornalisti accreditati solo nel 2016, progetti a tema, installazioni museali, padiglioni nazionali, mostre indipendenti o collettive, grandi aziende consolidate ma anche giovani aziende innovative, startup, self-design, giovani autori indipendenti, “an absolute must”, come ha scritto il Financial Times.

Tutto questo è al SUPERSTUDIO, il luogo iconico del design a Milano, il pioniere del fenomeno FuoriSalone nel quartiere, il luogo più visitato e ambito in zona Tortona fin dal 2000. Con il progetto SUPERDESIGN SHOW, (che continua e incorpora il successo del Temporary Museum for New Design) Superstudio continua la sua mission verso qualità ed eccellenza ma quest’anno punta più che mai sulla ricerca, sullo straordinario quotidiano, sulla libertà di scelta e idee, sulle contaminazioni tra classico e avanguardia, tra industria e artigianato, tra tradizione e futuro, tra semplicità e meraviglia.

Assuefatti al bianco, al nero, al grigio, al beige, ai toni metallici in tutte le loro composizioni e varianti, arriva oggi una prepotente voglia di colore. Una tendenza che già si esprime attraverso l’arte, la moda, la decorazione, il food, la grafica, il design e destinata a crescere e a influenzare le scelte estetiche attuali.

TIME TO COLOR! È il tema dell’anno scelto da SUPERDESIGN per “dipingere” di nuovo i propri ambienti, per invitare i propri espositori a pensare allestimenti e presentazioni in cui il colore sia parte del linguaggio e evidenzi le tendenze. Una forte personalizzazione all’evento, una sferzata di ottimismo e di energia.